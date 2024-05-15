الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل استقبل خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

منذ 8 دقائق
هنري الخوري

هنري خوري

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة مع وفد من أعضاء المجلس وممثلين عن كبار مكاتب التدقيق، حيث تمَّ البحث في موضوع تعديل قانون التجارة المتعلّق بمفوض المراقبة الأساسي، لا سيما المادة 172 منه التي تُلزِم الشركات تغيير مفوض المراقبة كل خمس سنوات، مطالباً بتفسير هذا القانون وهذه المادة بالتحديد لناحية تأكيد مدتها وتاريخ مباشرة العمل بها.

كما تناول البحث موضوع فتح دورة لتسجيل الخبراء المحلفين لدى المحاكم تطبيقاً للقانون رقم 364 الذي يسمح لكل خبير مُسجّل على الجدول العام في النقابة أن يكون محلّفاً لدى المحاكم.

وعبّرَ الوزير الخوري عن استعداده للتعاون والسعي لتفسير هذه المواد والنصوص بما يتلاءم مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب
    هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
    صورة مموهة لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله
    نصر الله استقبل وفداً قيادياً من "حماس"
    أمن الدولة
    بالصور.. عمليّات دهمٍ لسوق الخُضَر بيروت

    الأكثر قراءة

    وزارة الشؤون الاجتماعية
    خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
    عناصر من قوى الأمن
    صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
    الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
    فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!