وزير العدل استقبل وفداً قضائياً فرنسياً رفيع المستوى

منذ 37 دقيقة
وزير العدل عادل نصار

وزير العدل عادل نصار

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه، وفداً قضائياً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو السيدة لورلين بيريفيت Laureline Peyrefitte.

ضم الوفد المدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت Jean-Francois Bonhert، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين Olivier Christen وعددا من القضاة الفرنسيين، وفي حضور السفير الفرنسي في لبنان إيرڤيه ماغرو Hervé Magro ومستشارتي وزير العدل المحاميتين لارا سعادة ورينه صفير.

تناول البحث كيفية تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب كما تناول أهمية تفعيل عمل النيابات العامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق بين وزارة العدل اللبنانية والسفارة الفرنسية في بيروت.

