وزير العدل: التهديد وضع حدا لمقولة ان السلاح هو للدفاع عن لبنان

منذ 7 دقائق
وزير العدل عادل نصار

وزير العدل عادل نصار

علّق وزير العدل عادل نصار على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حول السلاح والذي هدّد فيه بالحرب الأهلية وكتب نصار عبر اكس:” تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.”

كلام نصار جاء بعدخطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي حذر من أنّ هذا القرار يعرّض البلد لأزمة كبيرة ويخالف مبدأ العيش المشترك، داعيًا إلى عدم زجّ الجيش اللبناني في أي فتنة داخلية، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي أو خراب في لبنان.

وأشار قاسم إلى أنّ المقاومة لن تسلّم سلاحها في ظل استمرار العدوان، مؤكّدًا أنّها ستخوض “معركة كربلائية” في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي، واثقًا بتحقيق النصر.

