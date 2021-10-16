الأثنين 12 ربيع الأول 1443 ﻫ - 18 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل: القاضي البيطار سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد

16 - أكتوبر - 2021
​وزير​ ​العدل​ ​هنري خوري

​وزير​ ​العدل​ ​هنري خوري

A A A
طباعة المقال

أكد ​وزير​ ​العدل​ ​هنري خوري​، أن “لا تدخلات سياسية او غير سياسية والقانون يحكم ملف التحقيق بجريمة ​تفجير​ ​المرفأ​”.

ولفت خوري في تصريح له امام مجموعة من سيدات ​المجتمع المدني​ اعتصموا امام منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على ​المحقق العدلي​ القاضي ​طارق البيطار​  إلى أنه “لا يحق لي ان اتكلم عن ملف التحقيق، ودوري يقتصر على مراقبة الاداء القضائي”.

موضحًا أن “لا يوجد اي تهديد متعلق بهذا الموضوع، و​القضاء​ سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد”.

ونفى ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طلب منه اي شيء يتعلق بالقاضي البيطار، مشددًا على أن “بري يعتبر ان محاكمة الوزراء والرؤساء هو من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة التغيير إيلي محفوض
    إيلي محفوض: من تظلّل بعباءة حزب الله وغطّى سلاحه فهو ليس منّا ولا يمثلنا
    مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
    أكثر من 70% من اللبنانيين الذين يحملون جنسية أخرى غادروا البلاد!!
    مسلَحين بسكاكين يعتديان على سائق دراجة وصديقه
    فيديو مروع من الدامور.. مسلَحين بسكاكين يعتديان على سائق دراجة وصديقه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    “شوكة” حزب الله انكسرت
    بيل غيتيس وابنته جينفير
    بالصور.. حفل زفاف إسلامي لابنة بيل غيتس وبتكلفة 2 مليون دولار
    عناصر من الجيش اللبناني
    فيديو مثير للجدل عن أحداث الطيونة.. وبيان هام للجيش