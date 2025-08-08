وزير العدل: انطلقت عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية ضمن جدول زمني

كتب وزير العدل عادل نصار في منشور على حسابه عبر “إكس”، “انطلقت عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية ضمن جدول زمني”.

وتابع، “الدولة مشروع لجميع اللبنانيين و ليس مشروع فريق ضد فريق!”.

وأكد ان لبنان أولاً.

وختم: “لبنان لجميع أبنائه متساوين تحت سقف الدولة و الدستور”.

وكانت الحكومة أقرت أمس الخميس في اجتماعها أهداف المذكرة الأميركية لتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وقد أجّلت الحكومة مناقشة الجداول الزمنية للبنود الأربعة في المذكرة، حتى تلقّي خطة الجيش لحصر السلاح، بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري.