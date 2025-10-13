الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في التعاون

منذ 29 دقيقة
وزير العدل عادل نصار

وزير العدل عادل نصار

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة، سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة والقاضي جوزف تامر.

وتناول اللقاء سبل التعاون في المرحلة المقبلة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي. كما تم عرض للمبادرات التي قام بها نصار في الوزارة.

وتطرق البحث أيضًا الى مشروع قانون استقلالية القضاء ومصيره، اضافة الى التعاون في اتفاقية يوروجست “eurojust” التي سيتم التوقيع عليها، وهي اتفاقية قضائية بين لبنان وأوروبا.

وأخيرا وضعهم نصار في صورة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للامتثال لمتطلبات اتفاقية “فافت” “faft “المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

    المزيد من أخبار لبنان

    مياة تنورين
    الصحة توقف عمل شركة مياه تنورين وتسحب منتجاتها
    وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي
    ريما كرامي: التعليم الرسمي مسؤولية الدولة والمجتمع
    تحرش - صورة تعبيرية
    قوى الأمن: توقيف خمسيني تحرّش بقاصر واستدرجها

    الأكثر قراءة

    خلايا السرطان (تعبيرية)
    لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
    حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
    إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
    تظاهرة في لندن دعماً لغزة
    غزة تلقّن إيران درساً!