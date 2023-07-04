الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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وزير العدل بحث مع نقيبة محامي طرابلس في شؤون إدارية

منذ 4 ساعات
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة نقيبة المحامين في طرابلس ماري – تيريز القوال، يرافقها النقيب الأسبق لمحامي الشمال فهد المقدم ومفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر.

وأشارت القوال بعد الاجتماع الى أنه “تم البحث في شؤون تتعلق بقصور العدل في طرابلس وعكار والشمال بشكل عام، وبالحاجات اللوجستية والإدارية للمحاكم والأقلام بهدف تسيير وتعجيل أمور المواطنين والمحامين على حد سواء”، مضيفةً أن “الوزير الخوري أبدى كل تجاوب واستعداد، على جري العادة، لتقديم ما يلزم من دعم متاح في هذا الإطار”.

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