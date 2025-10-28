وزير العدل عادل نصار: لبنان يواجه الإرهاب بالقانون والعدالة ويعزز التعاون القضائي الدولي

أكد وزير العدل عادل نصار، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، أن لبنان يسعى بعد استعادة سيادته إلى بناء دولة قوية تكون خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب.

وشدّد نصار على أن “مكافحة الإرهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه أياً كانوا”، مشيرًا إلى أن لبنان، بعد المرور بأزمات متعددة، يستعيد دوره الطبيعي بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة، ما يتيح إعادة تفعيل مؤسساته وتعزيز موقعه في إطار التعاون القضائي الدولي.

وأكد الوزير أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود عبر تطوير آليات التنسيق القضائي وتبادل المعلومات لضمان العدالة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: “مع تطور الإرهاب وكبر حجم الخلايا الإرهابية، تصبح المواجهة أكثر صعوبة في غياب التنسيق الدولي والقضاء المستقل”، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أعادت إحياء ملفات الاغتيالات الإرهابية ضمن إطار العدالة والمحاسبة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن “لبنان سيواجه آفة الإرهاب بالحضارة والقانون والعدالة”، معتبرًا أن “الرد الحقيقي على العنف يكمن في تعزيز دولة المؤسسات وصون حقوق الإنسان”.