الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل عرض مع وفد ممثلي البنك الدولي لسبل تمويل خطة التحوّل الرقمي

منذ ساعة واحدة
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية لإعلام” أنه استكمالاً لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، زار وفد من ممثلي البنك الدولي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه لمناقشة تفعيل وسبل تمويل خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة.

ضم الوفد الاختصاصي في مجال التطوير الرقمي لدى البنك الدولي عبد الله جبور وتانيا زاروبي، كما شاركت من واشنطن بواسطة وسائل الاتصال المرئية مستشارة البنك الدولي المحامية ناي قسطنطين، وخبراء آخرين في مجال التحوّل الرقمي والتطوير الإلكتروني.

حضر الاجتماع كلٌ من القاضي كارل عيراني ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية والتحوّل الرقمي المحامي علي جابر، وشارك وزير العدل وفد البنك الدولي بما يتمُّ العمل عليه لناحية تنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، لا سيما التقارير والتحضيرات التي يتمُّ العمل عليها المتعلقة بالدقائق التطبيقية لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 10/2/2024، والتي من المفترض أن تصدر بالتزامن مع نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لإطلاق النسخة الرسمية من برنامج “الحوكمة” الإلكتروني للمحاكم بالتنسيق مع الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، ورئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني، والذي سيبدأ تفعيله انطلاقاً من دائرة التنفيذ في بيروت ليتمَّ تعميمه على سائر المحاكم في قصر عدل بيروت، تمهيداً لتفعيل العمل به لدى باقي المحاكم اللبنانية، وقد أبدى الوفد استعداد البنك الدولي للتعاون الكامل مع الوزارة وتقديم الدعم اللازم لمواكبة تنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: متى يحذو رئيس الحكومة ووزير الداخلية حذو بريطانيا
    صورة من الفيديو
    قوى الأمن عملت على توقيف أحد الضّالعين بمطاردة طريق المطار
    الخبز
    سعر جديد لربطة الخبز

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة