وزير العدل قدّم التعازي بشهداء الجيش في البياضة: دماء الشّهداء ستبقى أمانةً في أعناقنا

وزير العدل عادل نصار التقى عسكريين في مجدل زون وقدّم التعازي بشهداء الجيش في البياضة

‏التقى وزير العدل عادل نصار عدداً من أفراد الجيش اللبناني في منطقة مجدل زون – قضاء صور، معبّرًا عن تقديره العميق” لشجاعتهم وصمودهم”، ومحيّيًا” تضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية الوطن وصون كرامة شعبه:، مؤكّدًا أن” لبنان سيبقى مدينًا لهم بما يقدّمونه من بطولات وتفانٍ في أداء الواجب”.

وقدم الوزير نصار في ثكنة الجيش في البياضة، التعازي لقائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل، باستشهاد ٦ من أبطال الجيش اللبناني.

وأكد أن “الجيش بدوره الوطني والمحوري، ركيزة أساسية لبناء الدولة”، مشددا على أن “دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا وعنوانا للفداء والتضحية لبقاء الوطن”.