وزير العدل: كل التعيينات القضائية تمت وفق معايير الكفاءة والنزاهة

شدد وزير العدل عادل نصّار على أن جميع التعيينات القضائية التي جرت أخيرًا “تمّت وفق معايير الكفاءة، والنزاهة، والإنتاجية، والدرجات”، مؤكدًا أنها خضعت لمعايير مهنية “بعيدًا من أي محاصصة سياسية أو طائفية”، وذلك في رسالة حملت نبرة واضحة في وجه منتقدي آلية التعيين.

وكتب نصّار على منصة “أكس”: “كل التعيينات القضائية، من دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيداً من أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات”.

وأضاف في لهجة لافتة: “هم يقولون: (ما خلّونا)، وأنا أقول: (ما خلّيتهم)… لولا التجنّي على القضاء وتشويهه عمدًا، لما كنت مضطرًّا حتى للتوضيح. فالحقيقة تظهر في الأفعال، لا في الشعارات”.

كل التعيينات القضائية، دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيدًا عن أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات. هم يقولون: "ما خلّونا" وأنا أقول: "ما خليتهم". لولا التجني على القضاء وتشويه عمدًا، لما كنت مضطرًا حتى للتوضيح.

فالحقيقة تظهر في… — Adel Nassar (@adelnasar_) July 15, 2025