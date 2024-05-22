وزير العدل: ما حصل لم يكن تراجعاً".. ولكن!

أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في بيان ردا على ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية عن تراجع وزير العدل عن عدم حضور جلسات الإدارة والعدل، إلى ان “حفاظاً على العلاقات الدستورية التي تحكم وجوب التعاطي بين السلطين القضائية والتشريعية تم التوافق أن تُفتَتَح الجلسة الأولى التي سيحضر فيها ممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء برئاسة جورج عدوان على أن يتحدث الأخير في الجلسة عن ضرورة حسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وعلى الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته وعلى عدم التعرض للقضاة خلال جلسات اللجان.

وهذا ما حصل فعلياً في بداية الجلسة، وبالتالي لم يكن تراجعاً”.