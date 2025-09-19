الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
وزير العدل: ملف مالك سفينة "روسوس" سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا

منذ ساعتين
وزير العدل عادل نصار

وزير العدل عادل نصار

أعلن وزير العدل عادل نصار أن “التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة “روسوس” والملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن”.

وقال نصار في حديث لـmtv عن ملفّ انفجار المرفأ: القضاء كان معطّلاً لفترة طويلة واليوم تمت التشكيلات القضائية ونأمل أن يقوم القضاة بالإجراءات القضائية بسرعة، لأنّه لا يمكن الاستمرار بالحالة التعطيلية التي كانت موجودة. و”ما عم نقصّر” والمحقّق العدلي يُدرك أنّنا نقوم بواجباتنا على أكمل وجه.

على صعيد آخر، اعتبر نصار أن “تصويت المغتربين شرط أساس للمصلحة العامة ولحقوق الإغتراب اللبناني والموضوع يجب أن يُبتّ في مجلس النواب فهو ليس من صلاحية الحكومة”.

وفي تطور خطير بملف تفجير مرفأ بيروت عام 2020، أفادت المعلومات عن “توقيف مالك سفينة روسوس إيغور غريتشوشكن الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية في بلغاريا وهي السفينة التي حملت نترات الامونيوم الى مرفأ بيروت”.

