الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
وزير العدل نصار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون القضائي في لبنان

منذ 48 دقيقة
وزير العدل عادل نصار

استقبل وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة والقاضي جوزف تامر.

وتناول اللقاء سبل التعاون في المرحلة المقبلة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي. كما تم عرض للمبادرات التي قام بها الوزير نصار في الوزارة.

وتطرق البحث أيضا الى مشروع قانون استقلالية القضاء ومصيره، اضافة الى التعاون في اتفاقية يوروجست “eurojust” التي سيتم التوقيع عليها، وهي اتفاقية قضائية بين لبنان وأوروبا.

وأخيرا وضعهم الوزير نصار في صورة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للامتثال لمتطلبات اتفاقية “فافت” “faft “المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

