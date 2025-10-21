الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
وزير العدل نصّار يستقبل أهالي الصحافيين الشهداء والمتضرّرين ويعد بمتابعة قضيتهم

منذ 3 ساعات
وزير العدل المحامي عادل نصّار

استقبل وزير العدل عادل نصّار في مكتبه وفدًا من أهالي الشهداء الصحافيين وعددًا من الصحافيين الذين تضرّروا أثناء تغطيتهم الميدانية للحرب الإسرائيلية على لبنان.

وخلال اللقاء، عرض الحاضرون قصصهم المؤثرة والمعاناة الجسدية والنفسية والمادية التي تكبّدواها جراء استهدافهم أثناء أداء مهامهم الإعلامية، مشيرين إلى غياب العدالة والتأخّر في التحقيقات القضائية. واستمع الوزير نصّار بإصغاء لمطالبهم، معبّرًا عن تفهّمه للأوضاع الصعبة التي يمرّون بها.

من جانبهم، شكر الصحافيون والأهالي الوزير نصّار على الاستقبال الإيجابي وعقد هذا اللقاء الذي وصفوه بالأول من نوعه بين المتضرّرين والمسؤولين الرسميين، معربين عن أملهم في أن يسهم الوزير في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف الصحافيين.

وأكد الوزير نصّار أهمية الدور الوطني للصحافيين وتقدير الدولة لتضحياتهم في نقل الحقيقة بجرأة ومسؤولية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة الملف شخصيًا والنظر في الإجراءات القانونية الممكنة لدفع التحقيقات قُدمًا، مع استمرار التواصل مع الأهالي لضمان إحراز تقدّم ملموس في قضاياهم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

