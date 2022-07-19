وزير العدل يبحث مع شيا مكافحة تهريب المهاجرين

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الواقع في 29 تموز والذي سبق أن أعلنت عنه الأمم المتحدة، في إلتزام لبنان وتطبيقه لبنود الإتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً المكمّل لها، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، الملحق بالإتفاقية.

وفي سياق منفصل، تداولت السفيرة شيا مع وزير العدل في الأوضاع الراهنة لقصور العدل ووزارة العدل وحاجاتها اللوجستية والإدارية، إضافة الى أوضاع وظروف عمل القضاة والمساعدين القضائيين.