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وزير العدل يتسلم نسخة عن تقرير ألفاريز المتعلق بحسابات مصرف لبنان

منذ 51 دقيقة
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

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تسلّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري من وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي ضمَّ كلاً من: الممثل المقيم بالإنابة للبرنامج في لبنان محمد صالح ورئيس المستشارين التقنيين نينو كرمون، نسخة مترجمة الى اللغة العربية عن تقرير شركة ألفاريز أند مارشال(Alvarez& Marsal) المتعلّق بحسابات مصرف لبنان.

بعد الاجتماع، قال الخوري في تصريح: “لقد استقبلتُ وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان المؤلف من السيدين صالح وكرمون، اللذين سلّماني ترجمة التقرير المُعدّ من قبل شركة ألفاريز أند مارشال، بمساهمة وتمويل من الـUNDP.

تابع: “هذا التقرير سأرسله الى النيابة العامة التمييزية التي ستحيله بدورها على المرجع المختصّ الذي يقوم بالتحقيقات حالياً، أي أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت”.

وأضاف: “لقد أبلغني الوفد أيضاً أن هناك نيّة لتوسيع مشروع تجهيز قصور العدل بالطاقة الشمسية، وهذا المشروع سيأخذ بعض الوقت لتنفيذه لكن القرار قد اتُخذ في هذا الاتجاه، وبالتالي نأمل أن تتم هذه العملية بأقصى سرعة ممكنة”.

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