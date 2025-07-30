وزير العدل يتسلّم مغلّفاً يحمل التشكيلات القضائية.. وهذه أبرزها

تسلّم وزير العدل عادل نصار مغلّفاً يحمل التشكيلات القضائية من أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو.

وأعلن نصار أن “مجلس القضاء الأعلى قام بواجبه على أكمل وجه وعمل “ليل نهار” لإنجازها ونأمل تفعيل عمل القضاء”.

وتابع “لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى وبقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول”.

وأضاف “العلاقة ممتازة مع مجلس القضاء الأعلى ولم يحصل أي خلاف وسأطلّع على التشكيلات القضائية وثقتي كبيرة ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي عائق أمام إقرارها”.

وأكد نصار أن لا رجوع عن استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حتى النهاية.

وبحسب معلومات mtv تشمل التشكيلات القضائية التعيينات الآتية:

القاضي سامي صادر مدعياً عاماً في جبل لبنان

القاضي كمال نصار رئيساً للهيئة الاتهامية في بيروت

القاضي رجا حاموش مدعياً عاماً استئنافياً في بيروت

القاضي رلى عثمان قاضي تحقيق أول بيروت

القاضي هاني حلمي الحجار مدعياً عاماً في الشمال

القاضي نجاة أبو شقرا نائباً عاماً في النبطية

القاضي زاهر حمادة مدعياً عاماً في الجنوب

القاضي دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

القاضي مارسيل حداد نائباً عاماً استئنافياً في البقاع

القاضي سمراندا نصار محامياً عاماً تمييزياً

القاضي حبيب مزهر رئيساً لمحكمة استئناف جبل لبنان

القاضي كلود غانم مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي أسعد بيرم مساعداً لمفوض الحكومة

الوزيران السابقان القاضيان بسام المولوي ومحمد وسام مرتضى بالتصرف في وزارة العدل.