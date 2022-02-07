وزير العدل يستقبل نقيب الصيادلة: لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري، في مكتبه بالوزارة، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم، يرافقه كل من عضوي مجلس النقابة الدكتور محمد جابر والدكتور زياد الحاج شحادة والمحامي أمين عبد الكريم.

وعرض نقيب الصيادلة “مواضيع عدة تهم شؤون وشجون الصيادلة والنقابة وما يعانونه من مشاكل ومخالفات قانونية”.

كما تطرق الاجتماع إلى “كيفية وسبل التعاون والتنسيق بين نقابة الصيادلة من جهة، ووزارة العدل والجسم القضائي من جهة أخرى، لما في ذلك من منفعة وضرورة لمصلحة المواطنين والصيادلة على حد سواء”.

وأبدى خوري “تجاوبا للتعاون مع النقابة”، مشددا على “ضرورة مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين، خصوصا لناحية ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وأكد سلوم “أهمية دور النقابة وأجهزتها في تطبيق القوانين، لا سيما قانون مزاولة مهنة الصيدلة وعزمه على قمع المخالفات والتجاوزات خلال فترة ولايته ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة للنقابة من خلال تفعيل دور المفتشين الصيدلانيين، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة”.