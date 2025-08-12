وزير العمل من عين التينة: العراق سيرسل 50 ألف طن من القمح الى مرفأ بيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير العمل محمد حيدر الذي أطلعه على نتائج زيارته للعراق ولقاءاته مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني . كما تم البحث في الاوضاع والمستجدات السياسية الراهنة .

وبعد اللقاء قال حيدر: “الزيارة لدولة الرئيس نبيه بري لوضعه في نتائج زيارتي للعراق واللقاء مع دولة الرئيس السوداني والامور التي تم بحثها ، حيث كان هناك تجاوب تام من دولة الرئيس الحكومة العراقية ، أولا المساعدة على إعادة الترميم في أسرع وقت، لاسيما في المناطق الوسطى والضاحية وبالبقاع و أعطى القرار للجنة لكي تزور لبنان والبدء بتنفيذ هذا الامر للمساهمة بإعادة الاعمار ولا سيما في المناطق المتضررة بشكل جزئي .

وأضاف حيدر: “أيضا تم البحث مع الرئيس السوداني في موضوع هبة القمح، واتفقنا على ان العراق سوف يرسل 50000 طن عبر الباخرة الى مرفأ بيروت وبدأ التواصل مع وزارة الإقتصاد ووزير الاقتصاد لأخذ الاجراءات المناسبة، وكما تعرفون هناك هبة لمادة القمح عبارة عن 300000 طن سوف ترسل بشكل جزئي كل فترة في البواخر وكل دفعة هي 50000 طن، لان لا قدرة في لبنان على إستيعابها والسبب عدم وجود اهراءات تستوعب هذه الكمية لذا سوف ترسل هذه الهبة الكبيرة على دفعات”.

وتابع: “أيضا تم التواصل مع الجانب العراقي لتسوية بعض المشاكل التي تواجه أصحاب العمل اللبنانيين في العراق ولا سيما بالنسبة لبعض الغرامات المتوجبة عليهم للضمان الاجتماعي العراقي وكان لدينا تمن اذا كان هناك من مجال لحسم هذه الغرامات وإنجاز تسوية لكي تحسم هذه الغرامات ، فكان هناك تجاوب من دولة الرئيس السوداني وأخذ القرار بمجلس الوزراء خلال وجودنا في العراق باعفاء اللبنانيين واجراء تسويات الضمان الاجتماعي ، وهذه الاموال عبارة عن مئات آلاف الدولارات عبارة عن غرامات سيتم دفع الرسوم المطلوبة والغاء الغرامات”.

وقال حيدر: “كما تم البحث في موضوع انبوب النفط الذي سوف يمر من العراق الى سوريا لأخذ جزء تشغيلي لمصفاة طرابلس ، فتم التواصل مع وزير النفط العراقي للبحث في هذا الامر وأخذ الاجراءات قريبا التي تساهم في الاسراع بتطبيق هذا الامر، وكما تعرفون ان مثل هذا الامر يحتاج الى فترة لانجازه. هناك تواصل بين الدولة العراقية والدولة السورية ومع لبنان في هذا الإطار”.

وختم: “كما تم البحث مع دولة الرئيس بري في الاوضاع السياسية الراهنة والامور وإستطلعنا رأيه في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة وناقشنا الامور بعمق ، وتم الاتفاق على التواصل بشكل كامل للبحث بهذا الامر بشكل عميق ، وأؤكد اليوم أنه غدا سنشارك في جلسة مجلس الوزراء. وكل الوزراء مبدئيا مشاركون في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الاعمال”.

واستقبل بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه في المستجدات الامنية والميدانية والاوضاع العامة لاسيما اوضاع المؤسسة العسكرية.

ومن الزوار، المفتي الشيخ أحمد طالب.