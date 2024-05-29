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وزير العمل استقبل أبي رميا.. وهذا ما تم تداوله على طاولة البحث

منذ 37 دقيقة
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إستقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا الذي أوضح أن “البحث تناول تنظيم العمالة السورية ضمن الأطر الشرعية والمشاريع والبرامج التي تساهم بخلق فرص عمل للشباب، كما تم البحث في وضع المؤسسة الوطنية للاستخدام”.

وقال: “وجّهت الى وزير العمل دعوة الى الاجتماع بلجنة الشباب والرياضة للحديث عن خطة الوزارة وانخراط الشباب في سوق العمل”.

وأضاف: “تطرقنا إلى عمل المؤسسات الدولية التي تساعد سلطات محلية ( بلديات وغيرها) من أجل تنفيذ مشاريع يكون من شروطها تأمين فرص عمل للنازحين السوريين على حساب اللبنانيين”.

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