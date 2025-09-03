وزير العمل: الانسحاب من الجلسة ليس "trend"

الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وأعضاء مجلس الوزراء يجتمعون لمناقشة الجهود الرامية إلى وضع جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 5 أغسطس 2025. رويترز

أكد وزير العمل محمد حيدر أنه “حتى اللحظة وزراء الثنائي أمل حزب الله في وارد حضور الجلسة الحكومية الجمعة والاطلاع على ما سيقدمه قائد الجيش من خطة لحصر السلاح بيد الدولة، لكنهم بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش في الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه”، مؤكدا أن “اليد ممدودة للجميع”.

وأعلن حيدر في حديث لـ”صوت كل لبنان” عن “اتصالات على أعلى المستويات لحسم الأمور والانسحاب من الجلسة ليس “trend” وما قام به وزراء الثنائي كان للتعبير عن موقف عميق وصلب حينها وأي خطوة ستتخذ ستكون بناء على ما يتناقش في الجلسة”.

وشدد حيدر على أنه “لا يمكننا إلزام نفسنا مهلًا والحوار الوسيلة الوحيدة لحل أمورنا الداخلية”.