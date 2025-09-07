وزير العمل: انسحابنا من الجلسة كان اعتراضاً وطنياً ولم يكن لتعطيل مؤسسات الدولة

استقبل نواب تكتل بعلبك ـ الهرمل في مكتبهم بمدينة بعلبك وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بحضور رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن والنواب غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، ينال صلح وملحم الحجيري. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية والخدماتية والتطورات الوطنية.

الحاج حسن رحّب بالوزير حيدر مثنياً على مواقفه ومواقف عدد من الوزراء، الذين انسحبوا من جلسة الحكومة يوم 7 أيلول اعتراضاً على قرارات وصفها بغير الدستورية وغير الميثاقية، مؤكداً أنّ “الجيش يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي نحيي تضحياتها”، ومشدداً على أنّ “المواجهة مع إسرائيل لم تنتهِ، والضغوط الأميركية والعربية لن تغيّر من ثوابتنا الوطنية”.

بدوره، أوضح الوزير حيدر أنّ انسحابهم من الجلسة الأخيرة لم يكن “تعطيلاً لمؤسسات الدولة ولا ضرباً لعمل الحكومة، بل رسالة سياسية واعتراض واضح حفاظاً على المصلحة الوطنية والتوازنات الداخلية”، مؤكداً أنّ “الحوار يبقى الخيار الأساس للوصول إلى حلول تعزز الاستقرار وتحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية”.

وأشار حيدر إلى أنّ البيان الصادر عن الحكومة تضمّن نقاطاً يمكن البناء عليها مستقبلاً، واعتبر أنّ “ما يجمع اللبنانيين أكبر بكثير مما يفرقهم”، مضيفاً أنّ اللقاء مع نواب التكتل كان مثمراً وتناول الحاجات الأساسية للمنطقة وظروف العمل فيها، إلى جانب السبل التشريعية لتحسين أوضاع العمّال وتأمين حقوقهم.

وختم الوزير حيدر بالتشديد على أنّ الهدف يبقى “تحصين الاستقرار الداخلي، منع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وتأمين استراتيجية دفاع وطني تحفظ سيادة لبنان وأمنه”.