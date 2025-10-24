الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
وزير العمل تابع مع نقابة أصحاب محطات المحروقات ملفات مطروحة سابقاً

منذ 33 دقيقة
وفد من "نقابة اصحاب محطات المحروقات" برئاسة النقيب الدكتور جورج البركس يزور وزير العمل الدكتور محمد حيدر

زار وفد من “نقابة اصحاب محطات المحروقات”، برئاسة النقيب الدكتور جورج البركس وعضوية: حسن جعفر، فادي ابوشقرا وسهيل الدادا، وزير العمل الدكتور محمد حيدر ، حيث عقد اجتماع بناء على دعوة الوزير.

وقال البركس، في بيان وزعه بعد الإجتماع: “نشكر معالي الوزير حيدر لاهتمامه ومتابعته الجدية لكامل الملفات التي تباحثنا بها معه في زيارتنا السابقة في 21 تموز الفائت”.

أضاف: “اجتمعنا معه اليوم للبحث بموضوع العمالة الاجنبية في محطات المحروقات وسبل تسوية اوضاع العمال الاجانب المخالفين وتمكينهم من الحصول على اجازة عمل واقامة شرعية. وقد اكد الوزير حيدر بأن الوزارة حاضرة لتلقي طلبات تسوية الاوضاع ويشجع جميع ارباب العمل على القيام بذلك، معطياً مهلة تسامح لغاية نهاية سنة 2025”.

وتابع: “كما بحثنا ايضاً في موضوع انتساب وتسجيل اصحاب المحطات وعائلاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم، والوسيلة لايجاد حل قانوني مع اصحاب الصلاحية لتحقيق هذا المطلب المحق. ووعد معاليه بالعمل لانهاء هذ الملف باسرع وقت ممكن”.

وناشد البركس جميع اصحاب المحطات، “انتهاز هذه الفرصة وتقديم ملفات لتسوية اوضاع عمالهم الاجانب لدى وزارة العمل قبل انقضاء المهلة المعطاة لهم، تفادياً للوقوع في المخالفة القانونية”.

