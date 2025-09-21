الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العمل عن مجزرة بنت جبيل: إرادة أبناء الجنوب أقوى من آلة الإجرام

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2025 8:00 مساءً
وزير العمل محمد حيدر

وزير العمل محمد حيدر

A A A
طباعة المقال

كتب وزير العمل الدكتور محمد حيدر عبر منصة “إكس”: “إن هذا الاعتداء الجبان على المدنيين العزّل يُعد جريمة حرب موصوفة وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية. ويأتي في إطار مخطط واضح يستهدف أهالي الجنوب العائدين إلى قراهم بهدف تفريغها وتهجير سكانها، وهو مخطط لن ينجح، لأن إرادة أبناء الجنوب أقوى من آلة الإجرام، وتمسكهم بأرضهم أرسخ من كل محاولات العدوان”.

أضاف: “ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”.

وتابع: “إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستبقى هذه المجزرة وصمة عار على جبين المحتل، ودافعاً لنا جميعاً للتمسك بحقوقنا الوطنية والدفاع عن شعبنا وأرضنا بكل الوسائل المشروعة. رحم الله الشهداء الأبرياء، والصبر والسلوان لعائلاتهم المفجوعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام: مجزرة إسرائيل في بنت جبيل جريمة ضد المدنيين ورسالة ترهيب
    وزارة الخارجية الفلسطينية
    الخارجية الفلسطينية: ندين جريمة الاحتلال في بنت جبيل جنوب لبنان
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    الرئيس برّي دان مجزرة بنت جبيل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تمثل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي؟

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!