الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العمل محمد حيدر يبحث تطوير العلاقات الدولية ويدعم نشاطات قطاع العمل والمهن الصحية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2025 1:13 مساءً
وزير العمل محمد حيدر

وزير العمل محمد حيدر

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالدستاد وعرض معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال العمل وتبادل الخبرات.

كما استقبل وفد نقابة تجار ومستوردي البلاط والسيراميك والأدوات الصحية في لبنان برئاسة فادي عطوي الذي أطلعه على أجواء العمل في القطاع في ظل الظروف الراهنة.

بعد ذلك التقى الوزير حيدر سفير لبنان لدى تونس ميلاد نمور.

واطّلع من تجمع نقباء المهن الصحية برئاسة الدكتور يوسف بخاش على عمل التجمع وما يستعد القيام به من نشاطات. شكر الوفد للوزير حيدر دعمه ، ولفت الدكتور بخاش الى وجود تجمع مماثل في فرنسا يتم التواصل معه للتوأمة والتوسع على كل الدول الفرنكوفونية، موضحا ان التجمع وجه للوزير حيدر دعوة لحضور ورشة عمل مع كل نقابات المهن الصحية تعقد في الأول من شهر تشرين الثاني وتهدف الى انشاء مكتب لمكافحة منتحلي الصفة في القطاع الصحي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

صائب سلام يزور مفتي الجمهورية ويشدّد على الوحدة الوطنية واحترام الاستحقاقات الدستورية
المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تعلن إقفال شارع المصارف غدًا بسبب جلسة انتخابية في مجلس النواب
اندونسيا
سفارة إندونيسيا تسهّل مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في معرض TEI 2025 لتعزيز التعاون التجاري

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟