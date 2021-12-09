وزير العمل يرد على "التحريف" الذي طال قراره الأخير

أوضح المكتب الإعلامي لوزير العمل ​مصطفى بيرم​، في بيان، “ربطًا بقرار حماية العامل اللّبناني وحصريّة المهن، وما أُشيع من تحريف يتعلّق بالعامل الفلسطيني”، أنّ:

1- ما كان ممنوعًا ومحظرًا في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابيّة وغيرها، ما زال ممنوعًا وهو باقٍِ على حاله. وأنّ ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينيّة فقط، وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيّات الوزير حصرًا، وبالتّالي فإنّ كلّ ما أُشيع خلاف ذلك هو محض افتراء وتسرّع وقلّة مهنيّة، باعتبار عدم قراءة القرار بدقّة.

2- يربأ بيرم بمن يعترضون، في أن يتسرّعوا بعيدًا عن الاستيضاح والاستفسار، قبل إطلاق الاتهامات جزافًا.

3- كلّ التفاصيل ستكون غدًا الجمعة السّاعة العاشرة والنّصف صباحًا، في مؤتمر صحافي في ​وزارة العمل​”.