الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العمل يصل إلى تونس.. ماذا في تفاصيل الزيارة؟

منذ 43 دقيقة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

A A A
طباعة المقال

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى تونس للمشاركة في جلسات الاجتماع الرفيع المستوى لتعليم الشباب وتدريبهم وتأمين عمل لائق لهم، والذي تستضيفه تونس بدعوة من الأمم المتحدة.

وفور وصوله واكتمال عدد أعضاء الوفد اللبناني، ترأس بيرم اجتماعاً تحضيرياً للوفد الذي يضم مستشارة رئيس الحكومة هبة نشابة، مستشارة وزير التربية رمزة جابر، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار باز، مديرة مكتب وزير العمل وأمينة سر الوزارة بتول الخنساء، مستشار وزير العمل فراس زعيتر، مدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي والاتحاد العمالي العام، الذي يشارك بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر.

وستستمر فعاليات الاجتماع على مدى يومي 26 و27حزيران، على أن تكون للبنان مشاركات في جلسات عدة، كما ستكون هناك كلمة للوزير بيرم خلال اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الدول المشاركة.

    المزيد من أخبار لبنان

    البنتاغون
    البنتاغون: سيناريو الحرب يمكن أن يحدث لكنه لم يحدث بعد
    اليكم آخر مستجدات ملف "التيك توكرز"
    وزير الخارجية عبدالله بوحبيب
    رسالة من بو حبيب إلى غوتيريش.. ماذا تحمل؟

    الأكثر قراءة

    مطار بيروت- ارشيف
    كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟
    جواز السفر الألماني
    خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
    مطار رفيق الحريري الدولي
    أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار