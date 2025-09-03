وزير العمل يطلق ورشة وطنية لمكافحة عمل الأطفال

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في احدى قاعات وزارة العمل.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات – الشؤون الاجتماعية – العدل- الصحة العامة – التربية والتعليم العالي – الزراعة ) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام وأعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

وتحدث حيدر في بداية الاجتماع فرحب بالحضور، مشيراً الى “ان هذا الاجتماع هو الأول منذ العام 2018”. وقال: “للأسف كان يجب ان تكون الاجتماعات متكررة كون ان هذه اللجنة هي من اللجان المهمة، ويجب ان يكون التعاون اكبر، كونها لجنة اساسية وليست تقنية فقط، وتعطي فكرة عن روح المسؤولية الوطنية تجاه قضية اساسية لها علاقة بأولادنا جميعا”.

اضاف: “للأسف، بعض الاطفال لا تصلهم حقوقهم، وهم خارج المدارس وفي الشوارع”. وقال: “في المرحلة الماضية يمكن لم يًعطى هذا الأمر الأهمية اللازمة، لكن أؤكد انه في المرحلة المقبلة سيكون هناك اجتماعات دورية، أقله مرة في الشهر نظراً لأهمية الأمر حيث نرى الاطفال في سوق العمل بدلا من أن نجدهم على مقاعد الدراسة” .

ولفت الوزير حيدر الى انه “ينسق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لتنظيم هذا الأمر والمساعدة قدر الإمكان في تأمين المداخيل اللازمة لحماية الاطفال، وسيكون لهذه اللجنة دور فعّال في رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة”.

وطلب من اللجنة “وضع السياسات والبرامج المطلوبة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق ما يتم الاتفاق عليه”، لافتاً الى “ان وزارة العمل من خلال دائرة التفتيش وبالتعاون مع قوى الأمن تتابع هذا الموضوع بدقة، ووحدة مكافحة عمل الاطفال في الوزارة تتابع هذا الأمر بدقة وهي تلاحق هذا الأمر”.

وقال حيدر: “انها مسؤولية كبيرة ووطنية وانسانية تقع على عاتقنا، وعلينا التكاتف للقيام بواجبنا”، مشدداً على “ان اي قرار تنفيذي تتخذه اللجنة سأحمله فورا الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم”.

واكد “ان حماية الأطفال مبدأ اساسي والقوانين والبرامج موجودة وتدعم هذا الأمر، ولكن للأسف القرارات تصل الى محل لا تنفذ فيه”، متمنيا “ان يكون لنقاش بعمق للوصول الى النتائج اللازمة بأقرب وقت ممكن”.

بعد ذلك تم عرض انجازات وزارة العمل المتعلقة بقضية مكافحة عمل الاطفال بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومنظمات اخرى.

كما تم عرض بعض المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لدورهم في مكافحة عمل الاطفال (البرامج والمشاريع المستقبلية).

واستقبل وزير العمل في مكتبه سفير هولندا في لبنان السيد فرانك مولان وعرض مع العلاقات الثنائية بين البلدين.