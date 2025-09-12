وزير المالية اجتمع مع وفد من صندوق النقد وآخر من البنك الدولي

عقد وزير المالية ​ياسين جابر​ اجتماعي عمل، الأول مع وفد من ​صندوق النقد الدولي​ تناول موضوع الحوكمة، ومسودة التقرير الذي أُعد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، والمتعلقين بتحليل نقاط ضعف الحوكمة وضعف مقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة.

وقد شدّد جابر على ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل ادارة المخاطر خصوصاً ما بين إدارتي الضرائب والجمارك، مشيراً إلى أهمية المساءلة بما يضفي ثقة أكبر بحسن سير إيرادات الدولة.

أما الاجتماع الثاني فكان مع وفد من ​البنك الدولي​، وتضمن عرضًا تفصيليًا حول المستجدات المتعلقة بتنفيذ هبة الـ LFF Lebanon Financing Facility، ومشروع القرض الداعمين للتطوير التكنولوجي في الجمارك والضرائب وتعزيز قابلية التشغيل البيني داخل وزارة المالية.