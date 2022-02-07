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وزير المالية وقع 3 قرارات تتعلق بتمديد مهل

7 - فبراير - 2022
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

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وقع وزير المالية يوسف الخليل 3 قرارات تتعلق بتمديد المهل:

-تمدد لغاية 15/2/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

-تمدد لغاية 22/2/2022 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها.

-تمدد لغاية 25/2/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

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