وزير المالية يتوقع إقرار قانون السرية المصرفية خلال أيام

توقع وزير المالية ياسين جابر، اليوم الأربعاء، أن يتم إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خلال أيام.

وقال جابر للصحفيين، في الكويت حيث يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية، “توقعاتي أنه سيقر، إن لم يكن غدا أو بعد غد… أكيد سيقر”.

وأوضح أن لبنان يتفاوض حاليا مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي.

وقال إن شروط البنك الدولي في هذا الصدد هي فقط “الإصلاح”.

وأكد أن صغار المودعين ممن تقلب ودائعهم عن 100 ألف دولار يمثلون 84 بالمئة من المودعين في لبنان بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين “ومن الطبيعي” أن تبدأ بصغار المودعين.

وردا على سؤال بشأن توقعاته لمساعدات خليجية قال إن “دول الخليج وقفت لجانب لبنان واليوم هم ينصحوننا بمعالجة وضعنا”.