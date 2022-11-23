وزير المالية يحسم الجدل.. الدولار الجمركي بـ"15000" ليرة بدءاً من هذا التاريخ

كشف وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف الخليل​ في مؤتمر صحفي، أنه “أرسل كتاباً من ​وزارة المال​ الى ​مصرف لبنان​ ليتم اعتماد سعر صرف العملات الاجنبية على اساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم و​الضرائب​ التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022”.

واشار الى أن “هذا القرار سيساعد في الحد من فروقات الاسعار والخسائر التي تتكبدها الخزينة”.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن في مقابلة مع قناة الحرة في وقت سابق، أن المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ 8000 والـ 12000 ابتداء من اول شباط، وقال سلامة نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب.

وأضاف سلامة: “العمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول”.