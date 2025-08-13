الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
وزير المالية يصدر تعميماً لشركات ​تحويل الأموال​ والمصارف التجارية.. ماذا جاء فيه؟

منذ 24 ثانية
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 4:08 مساءً
وزير المالية ياسين جابر

أصدر وزير المالية ​ياسين جابر​، تعميما حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025، طلب فيه من شركات ​تحويل الأموال​ والمصارف التجارية كافة عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة.

كما طلب إيداع وزارة المالية كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.

وذكّر جابر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.

ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة.

