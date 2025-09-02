وزير المالية يعلن آلية جديدة لمعالجة التهرب من الـTVA ودعم الخزينة

استقبل وزير المالية ياسين جابر، في مكتبه، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، حيث جرى البحث في الإجراءات الكفيلة بتطوير عمل القطاع الصناعي.

وتطرّق اللقاء إلى مسألة التهرب الضريبي من قبل بعض المستوردين الذين امتنعوا عن دفع الضريبة على القيمة المضافة، ما حرم الخزينة ملايين الدولارات. وأوضح جابر أن الإدارة الضريبية علّقت العمليات الجمركية الخاصة بهؤلاء إلى حين التسديد، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية تفرض التعاون في هذه المرحلة لتنشيط الدورة الاقتصادية.

وكشف جابر عن عزمه اتخاذ قرار، يسمح به القانون، يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يسددون كامل متوجبات فترة ضريبية، على أن يدفعوا تباعاً ما تبقى عليهم عن الفصول اللاحقة. وأكد أن الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022 مستثناة من هذه الآلية، لكونها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية بموجب القانون 662/2005، معلناً أن القرار سيصدر خلال ساعات.

كما التقى جابر وفداً من اتحاد بلديات الضاحية برفقة النائبين عن كتلة “الوفاء للمقاومة” علي عمار وحسن فضل الله، حيث بحثوا في مشروع إصلاح المباني المتضررة. وأشار جابر إلى أن وزارة المالية باشرت صرف الدفعات الأولى للهيئة العليا للإغاثة ولمجلس الجنوب لإعادة إصلاح ما تضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية والجنوب.

وأكد النائب علي عمار أن اللقاء تناول التعويضات المرتبطة بنتائج الاعتداءات الإسرائيلية، لافتاً إلى طلب تخصيص 100 مليون دولار في مشروع الموازنة لتغطية إنشاء 100 مبنى من أصل 500 تضررت بالكامل. من جهته، أكد جابر أن الملف سيُعالج مع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية.