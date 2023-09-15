الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المال: ما صدر عن صندوق النقد "توصيف دقيق" للواقع المالي والنقدي

منذ 52 دقيقة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ “ما صدر عن صندوق النقد الدولي يعدّ توصيفاً دقيقاً للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، ويتطابق مع رؤية وزارة المال وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحيّة عبّرت عنّها ما تضمنته موازنات الأعوام المتتالية للأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، والتي أدّت بشكل رئيسي إلى زيادة في الواردات وساهمت في الأشهر الأخيرة في ما نشهده إلى حدّ معقول من استقرار مالي ونقدي في سعر الصرف”.

وقال: “ما ورد لجهة استكمال الإصلاحات يؤكّد وجهة النظر القائلة إنّ ما قامت به الوزارة يجب أن يستكمل بتشريعات لخطوات إصلاحية بنيوية عاجلة، ما زال الوضع السياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلّب التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة بمسؤولية أكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيّين جميعاً وضع خطّة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش جوزيف عون
    قائد الجيش: صمود المؤسسة العسكرية عائد لإيمان عسكرييها بوطنهم وقضيتهم
    وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    تصريح مفاجئ لوزير الداخلية عن ملاحقة الفاسدين.. "لن نتراجع"!
    النائب إبراهيم كنعان
    بعد بيان صندوق النقد.. موقف لافت لإبراهيم كنعان

    الأكثر قراءة

    الشيخ حكمت الهجري
    حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
    غارات إسرائيلية على سوريا
    مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!