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وزير المال: نحتاج إلى مناقشة الموازنة وإحالتها سريعاً إلى مجلس النواب

منذ 26 دقيقة
وزني في بعبدا مع الرئيس عون

وزني في بعبدا مع الرئيس عون

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الخميس، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وعرض معه مراحل بدء التدقيق المالي الجنائي.

وقال وزني بعد اللقاء: “تداولت مع فخامة الرئيس في ما آلت إليه عملية التدقيق الجنائي ووضعته في أجواء التطورات لا سيما أنّني بانتظار قرار المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق بالحسابات الماليّة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه مع شركة التدقيق”.

وشدد على أن “عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان يمكن أن نراسل شركة “ألفاريز” للمباشرة في التدقيق”.

وأوضح وزني أنه “لا يمكننا الإستمرار بالإنفاق على قاعدة الاثني عشرية لأنّه يحدّ من قدرات الحكومة، ومن تنفيذ المهام المتعلقة بنطاقها العام”.

وأكد وزني على “أننا نحتاج إلى مناقشة الموازنة، وإحالتها سريعاً إلى مجلس النواب وإقرارها لأنّها لا تقيّدنا بالإنفاق على قاعدة الاثني عشرية”.

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