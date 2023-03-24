وزير المال يرفع مسودة مشروعي مرسومين إلى رئاسة مجلس الوزراء

رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء، مسودة مشروعي المرسومين التي أعدتهما الدوائر المعنية في وزارة المال ويتضمن الأول تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي ويعطى بالدولار الأميركي، لاحظًا تدابير بشأن معاشات المتقاعدين، والثاني يتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهريًا.

على أن تعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الإثنين المقبل لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.

وكان الوزير الخليل أعطى يوم أمس موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عددًا من مطالب عمّال وموظفي اوجيرو لعرض المشروع أيضًا في جلسة مجلس الوزراء الإثنين.