وزير المهجرين: أمام النازحين السوريين خيارين لا ثالث لهما

أكّد وزير المهجرين عصام شرف الدين أنّ “عدد النازحين في لبنان يفوق المليون ونصف المليون وقد تكلّف لبنان عليهم خلال السنوات العشر الماضية 33 مليار دولار”.

وأوضح شرف الدين في حديث عبر mtv أنّ مجلس الوزراء وافق على تسليمه ملف النازحين، قائلاً: “كُلّفت من الحكومة بزيارة سوريا وأطلعت رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي على الزيارة قبل حصولها وقد دعا لي بالتوفيق وقال “بس ترجع منحكي”.

واضاف: “أظن أن ميقاتي كان يفضّل أن تكون زيارتي إلى سوريا من دون صفة رسمية”.

وشرح شرف الدين أنّ الخطة المعدّة والتي بحثها مع الجانب السوري عصام تقضي بإعادة 15 ألف نازح سوري شهريًّا، لافتاً إلى أنّ “القدرة الاستيعابية تفوق ذلك والتقديمات والتسهيلات التي تقدمها سوريا كثيرة لناحية الطبابة والتعليم والنقل المجاني على عكس لبنان”.

وتابع: “مراكز الإيواء على استعداد لاستقبال السوريين والتسهيلات كثيرة إلّا أنّ عمليات التخويف وضخ الأموال أخرّت عودتهم”.

وشدّد على أنّ “أمام النازحين السوريين خيارين لا ثالث لهما إمّا العودة إلى سوريا التي أصدرت إعفاءً وكل من يرفض ذلك عليه أن يذهب إلى بلد ثالث أو أن يقدمّ عبر محامٍ تبريراً موجبًا لبقائه”.

وإذا أكّد أنّ “الموقف اللبناني موحّد لناحية تأمين العودة”، أوضح أنّ “المجتمع الدولي يقول إنّه مع الحلّ الإنساني لملف النازحين السوريين ولكن قبل أن يستتبّ الأمن لا يمكن إدخال أموال إلى سوريا والمساعدة في ترميم البنى التحتية”.