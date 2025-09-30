الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

وزير المهجرين: التكنولوجيا ليست ترفا بل ركيزة أساسية للنهوض!

منذ 35 دقيقة
وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "الشمول العالي من أجل اقتصاد مستدام"

شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر “الشمول العالي من أجل اقتصاد مستدام”، إلى جانب النائبين نجاة صليبا عون وقبلان قبلان، ومديرة مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، مونيك نيوياك.

وأكد شحادة، خلال مداخلته، “أهمية إنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”، مشددا على “ضرورة إدخال هذه الخدمات الحديثة في كل الإدارات العامة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري، بما يساهم في بناء اقتصاد مستدام وأكثر شمولا”.

كما عرض شحادة “بعض المهام الأساسية للوزارة، ومنها تصميم سياسات واستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة، وإطلاق برامج تدريبية للكوادر البشرية في الإدارات العامة”.

وكشف شحادة عن “انطلاق أولى مراحل التدريب العملي عبر تنظيم دورات تدريبية لموظفي وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، كخطوة أولى ستليها برامج موسعة تشمل باقي المؤسسات العامة”.

واعتبر أن “التكنولوجيا ليست ترفا، بل ركيزة أساسية للنهوض بالإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة”.

