وزير المهجرين: الطاقات البشرية اللبنانية تشكّل ركيزة أساسية

منذ 13 ثانية
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

عُقدت في بيت المستقبل في بكفيا، طاولة مستديرة مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، خُصّصت لعرض مهام الوزارة ومشاريعها، ومناقشة خطة العمل التي يعتمدها الوزير منذ تسلّمه مهامه.

واستعرض شحادة خلال اللقاء أبرز القوانين والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتحديث البنية الرقمية في لبنان، مشدّدًا على “أهمية الطاقات البشرية اللبنانية التي تشكّل الركيزة الأساسية لأي تطور تكنولوجي مستدام”. كما تناول واقع البيئة الحاضنة للشركات الناشئة ودورها في دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

وتحدث عن التعاون القائم مع المجلس النيابي لإطلاق الوكالة الوطنية للرقمنة، مشيرًا إلى أن المشروع يشكّل خطوة أساسية نحو تنظيم التحوّل الرقمي وتوحيد الجهود على المستوى الوطني. كما تطرّق إلى موضوع التمويل وضرورة إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتأمين استمرارية المشاريع وتوسيع نطاق تأثيرها.

شارك في الطاولة عدد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، من بينهم الدكتورة كلود بويز كنعان، راشيل علم الدين، الدكتور إيلي صقر، Managing Partner in Fermendom رامي أبو جودة، Directeur De Smart ESA Karl Gedda، والمدرّب في مجال ريادة الأعمال Clement Berdaux.

وأكد شحادة في ختام اللقاء أنّ الوزارة تعمل على “بناء مستقبل رقمي يليق بقدرات ومستقبل اللبنانيين”، داعيًا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحويل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

