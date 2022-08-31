وزير المهجرين: عراقيل تواجه خطة عودة النازحين السوريين

كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن “عراقيل تواجه خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، أبرزها الرئيس نجيب ميقاتي ومفوضية شؤون اللاجئين”.

وأعلن في حديث اذاعي ان “العائلات السورية بدأت بالتواصل مع الوزارة التي بدورها تجهز اللوائح لتسليمها الى الأمن العام اللبناني”، مشيراً إلى أن “برنامج أولى الرحلات سيظهر الأسبوع المقبل إن لم تحصل عرقلة”.

وأوضح ان “القانون لا يسمح للأمم المتحدة ولمفوضية شؤون اللاجئين التدخل بأي اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا”، مؤكداً ان “التسهيلات تطاول ادق التفاصيل لمن اضاعوا اوراقهم الثبوتية او من لديهم مقتنيات للحصول على اعفاء من الجمارك السورية”.

وعن تنظيم اعمال من يملكون مؤسسات ويريدون البقاء في لبنان، لفت شرف الدين الى ان “هذا الامر من مسؤوليات وزارة الداخلية للسماح لهم بالانخراط بقانون العمل من خلال استحصالهم على اقامات وإجازات عمل كأي مستثمر في لبنان”.