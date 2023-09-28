وزير المهجرين يتهم باسيل بتكبيل وزراءه الأربعة!

رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة في ملف النازحين خجولة، ولقد سجلت اعتراضي على الوفد الذي شُكّل”.

وقال شرف الدين في حديث للـmtv: “هناك تواطؤ خارجي على لبنان في ملف النازحين وسكوت داخلي”، مشيرا إلى أن “الحلّ يبدأ في سوريا”.

وأضاف: “مأخذي على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يكبّل وزراءه الأربعة المعنيين بملف النازحين السوريين”.

وأشار إلى “أنني طالبت بعقد اجتماع أمني مركزي طالما لا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى الانعقاد بغياب رئيس الجمهورية وهذه مسؤولية وزارة الداخلية، وأنا أضع نفسي بخطر لأنني أرفع الصوت ضد المتخاذلين وضد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والتواطؤ علينا”.

واعتبر أن “مفوضية شؤون اللاجئين تقوم بترغيب النازحين للمجيء الى لبنان من خلال إعطائهم البطاقة الزرقاء ورواتب شهرية، والحكومة الحالية رئيساً وأعضاء تمنع العودة، وهناك إملاءات من دول عظمى لعدم فتح هذا الملف”.