وزير المهجرين يسلط الضوء على فرص الاقتصاد الرقمي في جلسة دولية للبنك الدولي

منذ 32 دقيقة
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى جانب شخصيات دولية بارزة مثل وزير المالية في إستونيا يورغن ليغي ووزير الاقتصاد والمالية في اليونان كيرياكوس بيراكاكيس.

ركزت الجلسة على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث تبادل المشاركون الخبرات والاستراتيجيات حول كيفية دمج هذه التقنيات في السياسات الوطنية لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال مشاركته، شدّد شحادة على أهمية الشراكة الدولية ونقل الخبرات لدعم لبنان في مسار التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مؤكداً أن التقنيات الحديثة تعزز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، مع ضرورة دمج الشباب والكفاءات اللبنانية في القطاعات الرقمية.

وأشار الوزير إلى أنّ لبنان يمتلك الكفاءات المطلوبة للتحول الرقمي، والتي برزت في عدة دول، وأن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمغتربين يشكّل عنصراً محورياً لدفع عجلة التحول الرقمي وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة وقابلة للمنافسة إقليميًا ودوليًا.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أنّ مشاركة لبنان في هذه الاجتماعات تعكس حرص الدولة على الانفتاح على الخبرات العالمية، واستثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

