وزير المهجّرين يلتقي عمران ريزا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في مكتبه في مدينة بيروت الرقمية، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.

تم خلال اللقاء متابعة النقاش حول دعم الدول المانحة للمشاريع الرقمية في لبنان، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

كما التقى شحادة ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، ليفون أميرجانيان، حيث جرى البحث في التحضيرات الجارية لزيارة وفد رفيع من دول الفرنكوفونية إلى لبنان، والتواصل مع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والشركات الناشئة، بهدف دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في لبنان.