وزير خارجية إيطاليا في السراي.. وجولته الرسميّة مستمرّة

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني في السراي الحكومي، وهي الأولى من نوعها للمسؤول الإيطالي بعد تشكيل حكومة بلاده الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني.

هذا ومن المقرر أن يزور تاجاني أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

تأتي هذه الزيارة بهدف مُعلن كونها الزيارة التقليدية التي يقوم بها وزير إيطالي رفيع المستوى سنوياً، يرافقه وفد من الضباط الكبار في قيادة أركان الجيش الايطالي، لِتَفقّد وحدات بلاده في قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب، بحسب ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”.

وفي المعلومات، فإن الوزير الإيطالي، الذي تشكل بلاده أكبر قوة مشاركة في “اليونيفيل” التي يقودها إيطالي، مهتم جدًا بالتحقيقات الجارية في جريمة مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في إطار “اليونيفيل” وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في بلدة العاقبية على الساحل الجنوبي للبنان.

كما لفتت المصادر عبر “الجمهورية” إلى أنّ تاجاني تمنّى قبل وصوله إلى بيروت، أن تكون التحقيقات في الجريمة قد حققت تقدماً مهماً لتحديد هوية مطلق النار على سيارة “القوة الايرلندية المدنية”، وهي في طريقها من جنوب لبنان الى مطار بيروت الدولي لنقل رفاق له بهدف السفر لتمضية عطلة العيد في بلاده.