الثلاثاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 19 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير خارجية البرازيل: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية

منذ 56 دقيقة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية البرازيل مورو لويز ليكير في السراي الحكومي

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية البرازيل مورو لويز ليكير في السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية البرازيل مورو لويز ليكير في السراي الحكومي، في حضور سفير البرازيل في لبنان تاركسيو كوستا والوفد المرافق. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير البرازيلي رئيس الحكومة على حصيلة الجولة التي قام بها في المملكة العربية السعودية والاراضي الفلسطينية، وشدّد على أن “بلاده تسعى مع بعض الدول لتثبيت عضوية فلسطين في الامم المتحدة”.

وأشاد بـ”الدور الكبير اجتماعيا واقتصاديا الذي يقوم به اللبنانيون والبرازيليون المتحدرون من اصل لبناني في البرازيل”.

واذ قدّر العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل، اعتبر أن “وجود الكتيبة البرازيلية في لبنان دليل على متانة هذه العلاقات”. ودعا إلى “وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي حول تعيين خفراء الجمارك: لا أسمح باستغلال هذا الموضوع
    رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي
    ميقاتي: انشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والجنوب اللبناني
    محاضر ضبط
    جولة تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
    عناصر من قوى الأمن
    مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
    الشرطة الأمريكية
    لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!