وزير خارجية البرازيل: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية البرازيل مورو لويز ليكير في السراي الحكومي، في حضور سفير البرازيل في لبنان تاركسيو كوستا والوفد المرافق. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير البرازيلي رئيس الحكومة على حصيلة الجولة التي قام بها في المملكة العربية السعودية والاراضي الفلسطينية، وشدّد على أن “بلاده تسعى مع بعض الدول لتثبيت عضوية فلسطين في الامم المتحدة”.

وأشاد بـ”الدور الكبير اجتماعيا واقتصاديا الذي يقوم به اللبنانيون والبرازيليون المتحدرون من اصل لبناني في البرازيل”.

واذ قدّر العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل، اعتبر أن “وجود الكتيبة البرازيلية في لبنان دليل على متانة هذه العلاقات”. ودعا إلى “وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان”.