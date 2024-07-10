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وزير خارجية مصر: ندعم بشكل واضح أمن واستقرار لبنان وضرورة صون سيادته

منذ 4 ساعات
بدر عبدالعاطي - وزير الخارجية المصري

بدر عبدالعاطي - وزير الخارجية المصري

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تطرق وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في القاهرة، الى التصعيد في جنوب لبنان وقال: “نتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة الذي يقوم به الجانب الاسرائيلي على الجبهة الشمالية والعدوان على لبنان”، واعتبر أن “جذور التصعيد هي العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتالي فإن عودة الهدوء الى المنطقة، سواء البحر الأحمر أو لبنان، لن يتحقق سوى بإيقاف إسرائيل لعدوانها على غزة”.

وأكد أن بلاده “تدعم بشكل واضح ومطلق أمن واستقرار لبنان وضرورة صون سيادته خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشعب اللبناني”، وأشار الى انه “اجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب والغربيين بما في ذلك وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوض الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، للتحذير من تبعات التصعيد غير المحسوب وما يمكن أن يؤدي اليه من انهيار للاستقرار في المنطقة”.

وشكك عبد العاطي في “قدرة الحلول الامنية والعسكرية على توفير الامن لأي طرف، في اشارة لإسرائيل”، معتبرا أن “الحل يكمن في تنفيذ حل الدولتين وضمان حقوق الشعب الفلسطيني ليتحقق السلام والاستقرار في المنطقة”.

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