وزير خارجيّة إيطاليا يجول في لبنان: نعمل على بسط التهدئة في الجنوب

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني عصر اليوم في السرايا، في زيارة رسمية.

شارك في اللقاء الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وعن الجانب الإيطالي، شاركت السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري والوفد الإيطالي المرافق.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أنّ لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأنّ لإيطاليا وأوروبا دورًا أساسيًا في الدفع بهذا الاتجاه”، وشدد على أنّ “لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، بخاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل”.

أما الوزير الإيطالي، فأشار إلى أنّه “سيقوم بجولة في لبنان ودول المنطقة للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام”، وقال: “إن إيطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب”.

وكان تاياني قد وصل بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد في زيارة رسمية للبنان، وكانت سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري، في استقباله في صالون الشرف في المطار.

إلى اليرزة: وبعد السراي، توجه وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق إلى اليرزة، حيث التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري.

وتناول اللقاء العلاقات بين لبنان وإيطاليا على الصعد كافة، لا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري.

وشكر سليم لإيطاليا مساندتها المستمرة للجيش، وأثنى على مشاركتها في قوة “اليونيفيل”، وأكد أن “لبنان يلتزم بالقرارات الدولية ويتطلع إلى حل شامل وعادل للصراع في المنطقة على قاعدة حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة”.

من جهته، أشاد تيان بـ “التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والإيطالي”، وأعلن أن “هدف زيارته هو السعي إلى خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لإيجاد حل عبر الوسائل الدبلوماسية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي، من أجل استقرار في المنطقة يقوم على حل الدولتين”.