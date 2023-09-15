وزير سابق ينشر وثيقة صادمة تتعلق بمتفجرات مرفأ بيروت!

كشف الوزير السابق يعقوب الصراف مستند جديد يخصّ الباخرة Rhosus وإدخال كميات من المواد المتفجرة إلى العنبر رقم 12.

وكتب الوزير الصراف عبر منصّة “X”:

“هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن انن متفجرات على العنبر رقم12″.

وأضاف: “إذاً كانوا على علم انن متفجرات ما حدا في ينكر.”

هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن انن متفجرات على العنبر رقم 12. اذاً كانوا على علم انن متفجرات ما حدا في ينكر.#انفجار_مرفأ_بيروت @NNALeb @OTVLebanon @nancysaab1 pic.twitter.com/WkptxEgjRX — Yacoub Riad Sarraf (@yacoubriadsaraf) September 15, 2023