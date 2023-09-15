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وزير سابق ينشر وثيقة صادمة تتعلق بمتفجرات مرفأ بيروت!

منذ 25 ثانية
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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كشف الوزير السابق يعقوب الصراف مستند جديد يخصّ الباخرة Rhosus وإدخال كميات من المواد المتفجرة إلى العنبر رقم 12.

وكتب الوزير الصراف عبر منصّة “X”:

“هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن انن متفجرات على العنبر رقم12″.

وأضاف: “إذاً كانوا على علم انن متفجرات ما حدا في ينكر.”

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